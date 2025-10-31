NEWS

Bitter! Gregoritsch und Pentz scheitern im Pokal

Die beiden ÖFB-Kicker und ihr Klub Brøndby IF müssen im DBU Pokalen nach Runde vier die Segel streichen.

Bitter! Gregoritsch und Pentz scheitern im Pokal Foto: © GEPA
Michael Gregoritsch und Patrick Pentz müssen sich aus dem Rennen um den dänischen Pokal verabschieden.

Das ÖFB-Duo scheitert am Donnerstagabend im Achtelfinale des "DBU Pokalen" nach einer 2:4-Niederlage am FC Nordsjaelland.

Für den Stürmer-Routinier und den Torhüter kommt die große Enttäuschung erst in der Verlängerung - Vallys (45+2.) und Narty (86.) bringen die Gelb-Blauen zweimal in Führung, Nene (100.) und Janssen (120.) entscheiden das Spiel letztendlich zugunsten Nordsjaellands.

Einsertormann Patrick Pentz hütet über die vollen 120 Minuten das Tor der Gäste, Michael Gregoritsch wird in Minute 105 eingewechselt.

Im Rennen um die dänische Meisterschaft hat das Austro-Duo indes nach wie vor gute Chancen - Brøndby IF rangiert nach 13 Spieltagen auf Rang drei, fünf Punkte fehlen auf Spitzenreiter Aarhus GF.

