Weltweites Transfergeschäft wächst auf elf Milliarden Euro

Das weltweite Geschäft mit Transfers im Profifußball hat Rekordwerte erreicht.

Die Bilanz der internationalen Transfers im Männer- und Frauen-Profifußball sowie bei den Amateuren für das Jahr 2025 weist mit 86.158 Transfers einen Bestwert auf.

Dabei wurde die Rekordsumme von knapp elf Milliarden Euro für Spielerwechsel ausgegeben. Der Höchststand liegt damit um mehr als 50 Prozent höher als im Jahr 2024. Diese Zahlen veröffentlichte die FIFA.

Im Frauenfußball um 80 Prozent gestiegen

Spitzenreiter sind im Männerbereich die Vereine aus England bei Ausgaben wie Einnahmen für Personal. So wurden in den englischen Ligen 3,2 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben. Im Vergleich dazu liegen die Investitionen in Deutschland bei 1,07 Milliarden Euro.

Bei den Einnahmen geht die Schere nicht so weit auseinander. In England wurden 1,47 Milliarden eingenommen, in Deutschland 1,24 Milliarden Euro.

Im Frauenfußball sind die Investitionen im vergangenen Jahr sogar um mehr als 80 Prozent gestiegen. Weltweit haben 756 Klubs 23,92 Millionen Euro für neue Spielerinnen ausgegeben.

Mit 2.440 internationalen Transfers wurden die Zahlen aus dem Jahr 2024 um 6,3 Prozent überboten.