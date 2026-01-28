Vorbild England? DFL plant neuen Wettbewerb

Ganz nach dem Vorbild Englands möchte die deutsche Fußball Liga (DFL) die Nachwuchsförderung mit der Einführung einer U21-Liga stärken.

Bereits am 3. März will das DFL-Präsidium auf der Mitgliederversammlung die Spielordnung beantragen, über die die 36 Profiklubs abstimmen müssen. Wird dieser Vorschlag angenommen, könnte die U21-Liga bereits 2026/27 an den Start gehen. Das berichtet die "Sport Bild".

Federführend für diese Entwicklung ist die DFL-Expertengruppe, zu der Größen wie Jürgen Klopp (Head of Soccer Red Bull), Max Eberl (Geschäftsführer Sport FC Bayern), Markus Krösche (Sportchef Eintracht Frankfurt) oder Sami Khedira (Weltmeister 2014) gehören.

So soll der Bewerb ablaufen

Geplant ist, dass die Teilnahme an der Liga freiwillig ist.

Bis zum 15. Juni hätten Vereine demnach Zeit, sich für die Halbserie von August bis Dezember anzumelden. Stichtag für die zweite Halbserie wäre der 15. Jänner. Gewertet werden sollen beide Serien getrennt und im Anschluss könnte ein Final-Four-Turnier den Sieger bestimmen.

Der Ansatz ähnelt der Premier League 2. Damit die Vereine flexibel bleiben können, sollen die Kader erst am Vorabend der jeweiligen Spiele gemeldet werden. Auch die Anzahl der Wechsel soll unbegrenzt sein. Außerdem dürfen vier ältere Spieler pro Klub auflaufen.

Ziel ist es so, den jungen Talenten mehr Spielpraxis zu ermöglichen und damit den Übergang in den Profibereich zu erleichtern.