Bericht: Saudi League plant Kauf eines Ballon-d'Or-Siegers

Spielt in Zukunft ein weiterer Gewinner des Ballon d'Or in Saudi-Arabien?

Mit Cristiano Ronaldo und Karim Benzema stehen zurzeit zwei ehemalige Gewinner der Trophäe in der Saudi Pro League unter Vertrag. Wie "Sky Sports News" wissen will, soll über kurz oder lang einer Dritter dazustoßen: Der aktuelle Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele.

Demnach sollen sich hochrangige Vertreter der Liga schon darüber beraten haben, den PSG-Star im Sommer 2026 nach Saudi-Arabien zu holen. Dembele besitzt beim amtierenden CL-Sieger noch einen Vertrag bis Sommer 2028.

Neue Charge an Stars?

Ein Hintergrund des potenziellen Deals: Die Verträge vieler bekannter Namen, die derzeit in der Liga unter Vertrag stehen, laufen aus. U.a. enden die Arbeitspapiere von Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Marcelo Brozovic und Ruben Neves.

Dementsprechend dürfte die Saudi Pro League einige neue Stars hereinbringen wollen.

Momentan sei Dembele auf diese Saison mit PSG und in weitere Folge die WM konzentriert. Danach könnten aber Vertragsgespräche anstehen. Wie PSG-Präsident Nasser Al Khelaifi gegenüber französischen Medien klarstellte, gibt es einen "Salary Cap" für Spieler, welchen "jeder respektieren muss". Genau hier könnte es eine Chance für die Saudi Pro League geben.