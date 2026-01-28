NEWS

Brasilianischer Nationalspieler vor Rekordtransfer in die Heimat

Es könnte sich um den bislang teuersten Transfer in der Geschichte der brasilianischen Liga handeln.

Brasilianischer Nationalspieler vor Rekordtransfer in die Heimat Foto: © GETTY
Foto: © GETTY
Es ist bekannt, dass brasilianische Vereine häufig teuer verkaufen, aber in dieser Transferperiode kaufen sie auch teuer ein.

So soll Flamengo eine vollständige Einigung mit West Ham United über den Transfer von Lucas Paquetá erzielt haben. Die Ablösesumme beträgt umgerechnet 42 Millionen Euro.

Der brasilianische Nationalspieler möchte ausschließlich zu Flamengo wechseln und reist noch am Mittwoch nach Brasilien, um die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren und den Vertrag zu unterzeichnen. Das berichtet Fabrizio Romano.

Der Transfer stellt die höchste Ablösesumme in der Vereinsgeschichte von Flamengo und der ganzen Liga dar. Zuvor war Gerson der teuerste Transfer, der erst Anfang des Monats für 27 Millionen Euro zu Cruzeiro wechselte.

