NEWS

So haben die möglichen Gegner der österreichischen Klubs gespielt

Österreichs Europacup-Starter kennen bereits ihre möglichen Gegner im Falle eines Aufstiegs in ihren Bewerben. So erging es ihnen in den Hinspielen:

So haben die möglichen Gegner der österreichischen Klubs gespielt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rapid, die Austria, Sturm Graz und Salzburg haben heute auch gespannt ins Ausland geblickt.

Während Rapid in der Conference-League-Quali 3:1 beim FC Santa Coloma siegt, war das Ergebnis bei den möglichen Gegnern der dritten Runde knapper.

Paide Linnameeskond (Estland) kann sich 1:0 gegen Zira (Aserbaidschan) durchsetzen.

Austria siegt in Lettland

Auch die Wiener Austria feiert einen Sieg. Die "Veilchen" dürfen nach einem 2:0 gegen den FK Liepaja in Lettland jubeln (zum Spielbericht >>>).

Einen Sieg feiert auch Beitar Jerusalem. Bei AEK Larnaka setzt sich der Verein 1:0 durch.

Salzburg startet im August in Bewerb

Bei Salzburg und Sturm Graz war es heute ruhig. Die Mozartstädter starten erst am 6. und 13. August in die dritte Quali-Runde zur UEFA Europa League.

Die "Bullen" treffen dort auf den Sieger des Duells Hajduk Split gegen Pafos FC (Zypern). Bessere Karten auf das Weiterkommen haben aktuell die Kroaten. Ihr Heimspiel endet 2:0.

Sturm feiert klaren Sieg

Sturm Graz konnte bereits am Dienstag in der 2. Quali-Runde der Champions League einen deutlichen 4:0-Sieg>>> gegen Heart of Midlothian FC aus Schottland feiern. Gespielt wurde in Österreich.

Sollte es trotz des guten Ergebnisses nicht zum Aufstieg reichen, ginge es in der Europa-League-Qualifikation weiter. Bei Sturms möglichen Gegnern in der EL-Quali kann sich St. Gallen zuhause knapp 2:1 gegen Benfica durchsetzen.

Mehr zum Thema

Rapid müht sich zum Sieg, Hoff Thorup hat "höhere Erwartungen"

Rapid müht sich zum Sieg, Hoff Thorup hat "höhere Erwartungen"

Conference League
4
Rapid holpert zum Auswärtssieg in Andorra

Rapid holpert zum Auswärtssieg in Andorra

Conference League
30
Austria nicht nur zufrieden: "Einen Ticken zu viel nachgelassen"

Austria nicht nur zufrieden: "Einen Ticken zu viel nachgelassen"

Conference League
23
Dank Wustinger und Wels: Austria startet mit Sieg in Lettland

Dank Wustinger und Wels: Austria startet mit Sieg in Lettland

Conference League
51
Conference-League-Quali LIVE: Rapid startet bei Santa Coloma

Conference-League-Quali LIVE: Rapid startet bei Santa Coloma

Conference League
67
Conference-League-Quali LIVE: Austria liegt bei Liepaja vorn

Conference-League-Quali LIVE: Austria liegt bei Liepaja vorn

Conference League
56
Hier siehst du FK Liepaja gegen Austria Wien live im TV

Hier siehst du FK Liepaja gegen Austria Wien live im TV

Conference League
22

Kommentare

Fußball Fußball International UEFA Europa Conference League UEFA Champions League UEFA Conference League EC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz SK Rapid FK Austria Wien