So haben die möglichen Gegner der österreichischen Klubs gespielt

Rapid, die Austria, Sturm Graz und Salzburg haben heute auch gespannt ins Ausland geblickt.

Während Rapid in der Conference-League-Quali 3:1 beim FC Santa Coloma siegt, war das Ergebnis bei den möglichen Gegnern der dritten Runde knapper.

Paide Linnameeskond (Estland) kann sich 1:0 gegen Zira (Aserbaidschan) durchsetzen.

Austria siegt in Lettland

Auch die Wiener Austria feiert einen Sieg. Die "Veilchen" dürfen nach einem 2:0 gegen den FK Liepaja in Lettland jubeln (zum Spielbericht >>>).

Einen Sieg feiert auch Beitar Jerusalem. Bei AEK Larnaka setzt sich der Verein 1:0 durch.

Salzburg startet im August in Bewerb

Bei Salzburg und Sturm Graz war es heute ruhig. Die Mozartstädter starten erst am 6. und 13. August in die dritte Quali-Runde zur UEFA Europa League.

Die "Bullen" treffen dort auf den Sieger des Duells Hajduk Split gegen Pafos FC (Zypern). Bessere Karten auf das Weiterkommen haben aktuell die Kroaten. Ihr Heimspiel endet 2:0.

Sturm feiert klaren Sieg

Sturm Graz konnte bereits am Dienstag in der 2. Quali-Runde der Champions League einen deutlichen 4:0-Sieg>>> gegen Heart of Midlothian FC aus Schottland feiern. Gespielt wurde in Österreich.

Sollte es trotz des guten Ergebnisses nicht zum Aufstieg reichen, ginge es in der Europa-League-Qualifikation weiter. Bei Sturms möglichen Gegnern in der EL-Quali kann sich St. Gallen zuhause knapp 2:1 gegen Benfica durchsetzen.