FC Santa Coloma FC Santa Coloma FCC
SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
1:3
0:0 , 1:3
  • Predrag Munoz
  • Serge-Philippe Raux Yao
  • Yusuf Demir
  • Moulaye Haidara
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Rapid holpert zum Auswärtssieg in Andorra

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bringt einen letztlich ungefährdeten Sieg, zeigt aber auch die Defizite der Hütteldorfer auf.

Rapid holpert zum Auswärtssieg in Andorra
Textquelle: © LAOLA1
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Rapid gewinnt das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League mit 3:1 gegen den FC Santa Coloma.

Die neue Saison beginnt für den SK Rapid zäh. Man hat zwar von Beginn an deutlich mehr vom Spiel und kontrolliert das Geschehen auf dem Platz, Strafraumszenen oder gar Torchancen bleiben aber lange rar.

Nach 45 Minuten steht es noch 0:0, kein Wunder bei keinem einzigen Schuss auf das Tor auf beiden Seiten.

In der zweiten Hälfte bietet sich ein völlig anderes Bild, es passiert endlich etwas. Rapid gelingt schon bald die Führung, Raux-Yao köpft eine Demir-Ecke ins Tor und erzielt damit das erste Pflichtspieltor für Rapid in der neuen Saison (50.).

Santa Coloma antwortet auf die Führung der Hütteldorfer aber sofort: Munoz wird mit einem langen Ball in den Rücken der Rapid-Defensive geschickt, Hedl kommt zu zögerlich aus seinem Kasten und Munoz kann den Rapid-Schlussmann zum 1:1-Ausgleich überwinden (54.).

Demir schlägt für Rapid zurück

Rapid lässt sich trotz dieses Rückschlags nicht hängen, die Hütteldorfer geben ihrerseits postwendend eine Antwort auf den Treffer. Seidl steckt für Demir in der Strafraum durch, dort lässt er noch zwei Mann stehen und schließt dann überlegt ins Eck ab. Es steht 1:2, Rapid ist keine zwei Minuten nach dem Ausgleich wieder vorne.

Auch mit der Führung im Rücken zeigt sich die Rapid-Defensive anfällig, "Kun" Mihaylov Temenushkov kommt in Minute 71 frei zum Abschluss, nur wenig später setzt der frisch eingewechselte Rodriguez den Ball von der Strafraumgrenze nur knapp über die Querlatte.

Erst knapp vor Schluss fixiert Rapid den Sieg endgültig. Dahl legt alleine vor Tormann Alcaraz noch für Haidara ab und der junge Stürmer stellt mit seinem ersten Profi-Tor auf 1:3 (89.).

Das Rückspiel steigt bereits am Mittwochabend.

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