Stark! Sturm überrollt Hearts im CL-Quali-Hinspiel

Der SK Sturm Graz steht mit einem Bein in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League.

Die Truppe von Cheftrainer Fabio Ingolitsch feiert im Duell der Vizemeister gegen Heart of Midlothian FC aus Schottland einen 4:0-Heimsieg.

Kapitän Gorenc Stankovic (4.) und Mitchell (50.) treffen jeweils kurz nach Halbzeitbeginn, die weiteren Tore gehen auf das Konto von Youngster Weinhandl (53.) und Neuzugang Heil (59.).

Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag (20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im schottischen Edinburgh. Schafft Sturm den Sprung in die dritte Quali-Runde, ist zumindest die Teilnahme an der Ligaphase der UEFA Europa League bereits sicher.

Frühe Führung

Obwohl Hearts eigentlich den besseren Start verzeichnet, Sturm-Goalie Khudyakov bei einer scharfen Hereingabe nach wenigen Augenblicken erstmals gefordert wird (1.), gehen die Grazer in Führung.

Mitchell bringt den Ball per Einwurf bis an den Fünfer, wo Kapitän Gorenc Stankovic am höchsten steigt und ins rechte Eck einköpft (4.).

Fast das 2:0

Der schottische Vizemeister bleibt offensiv aktiv, schafft es immer wieder sich spielerisch ins letzte Drittel vorzuarbeiten und Sturm unter Druck zu setzen.

Doch nach einem Eckball jubelt Sturm beinahe über das 2:0: Gorenc Stankovic verlängert an die zweite Stange auf Jatta, dessen Flugkopfball aus kürzester Distanz an der Stange landet (10.).

Hödls Schuss aus der Distanz wird abgefälscht, Schwolow pariert mit dem Fuß (19.).

Defensiv nicht sattelfest, Elfmeter wird zurückgenommen

In der Defensive offenbart der Bundesliga-Vizeweltmeister in mehreren Situationen große Probleme.

Der völlig freie Kabore wird von McEntee bedient, scheitert aus kurzer Distanz an Khudyakov (25.). Ein katastrophales Zuspiel von Mitchell auf Gorenc Stankovic landet bei den Schotten, Kyziridis vergibt die folgende Top-Chance kläglich (34.).

Kurz darauf herrscht Elfmeter-Alarm: Wlodarczyks Abschluss wird von Kapitän Milne geblockt, der Ball landet an dessen Oberarm. Schiedsrichter Gergo Bogar entscheidet erst auf Strafstoß, nach VAR-Konsultation und der Sichtung der Bilder nimmt er diesen aber zurück.

Traumstart in die zweite Halbzeit

Wie schon in Halbzeit eins gelingt dem heimischen Vizemeister ein Blitzstart: Der zur Pause eingewechselte Kiteishvili tritt einen Corner an die zweite Stange, wo sich Mitchell von seinem Bewacher löst und seinen Kopfball per Aufsetzer im Netz unterbringt (50.).

Sturm gelingt daraufhin der Doppelschlag: Hödl treibt den Ball im Konter nach vorne, nach seinem Zuspiel wird Wlodarczyks Schussversuch geblockt. Der Ball bleibt heiß, der 17-jährige Weinhandl zieht ab - und darf sich über sein erstes Champions-League-Tor freuen (53.).

Mit dem 3:0 im Rücken spielt die Ingolitsch-Truppe mit Selbstvertrauen auf, die Grazer Fans setzen weitere drei Minuten später schon wieder zum Jubelschrei an. Doch Soglos Schlenzer von der linken Seite senkt sich nur an die Stange (56.).

Heil legt nach, Hödl verletzt out

In der 59. Spielminute stellt Sturm die Weichen bereits auf Aufstieg. Neuzugang Heil sprintet mit dem Ball am Fuß über das halbe Spielfeld, spielt den Doppelpass mit Weinhandl und schließt in seinem ersten Pflichtspiel für die Grazer erfolgreich ins kurze Eck ab (59.).

Die defensiven Unsicherheiten aus den ersten 45 Minuten scheinen mit Fortdauer der Partie überwunden, auch weil sich die Schotten von dem Schock nicht erholen und Khudyakov kaum fordern können.

Einziger Wermutstropfen: Nach 70 Spielminuten muss der stark aufspielende Hödl verletzt vom Platz (70.).