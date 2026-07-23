Start in die neue Saison für die Wiener Austria!

Die Mannschaft von Stephan Helm trifft am Donnerstag (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker) im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League auf den FK Liepaja.

Liepaja belegte vergangene Saison den fünften Platz in der lettischen Liga. Der Kader des FK Liepaja weist einen Marktwert von 6,5 Millionen Euro auf. Im Vergleich dazu: Der Kader der Austria hat einen Marktwert von 23,78 Millionen Euro.

Setzt sich die Austria durch und zieht in die dritte Qualifikationsrunde ein, bekommt man es mit einem Gegner aus Zypern oder Israel zu tun >>>

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