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Hier siehst du FK Liepaja gegen Austria Wien live im TV

Die Wiener Austria startet in Lettland in die neue Saison. Wo du das Spiel verfolgen kannst:

Hier siehst du FK Liepaja gegen Austria Wien live im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für den FK Austria Wien startet die neue Saison 2026/27 im Europacup.

Die "Veilchen" treffen am Donnerstag (17:00 Uhr) im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League auswärts auf FK Liepaja (zum LAOLA1-Ticker >>>).

Das Spiel der Wiener gegen den lettischen Vertreter ist live im Free-TV zu sehen. PULS 4 & JOYN starten um 16:45 Uhr mit der Übertragung der Begegnung.

Mario Hochgerner führt als Moderator durch den Fußballabend. Der ehemalige Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner tritt als Experte auf.

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