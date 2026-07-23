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FK Liepaja LIEFK Austria Wien FAK
Heute 17:00 Uhr
NEWS
Hier siehst du FK Liepaja gegen Austria Wien live im TV
Die Wiener Austria startet in Lettland in die neue Saison. Wo du das Spiel verfolgen kannst:
Für den FK Austria Wien startet die neue Saison 2026/27 im Europacup.
Die "Veilchen" treffen am Donnerstag (17:00 Uhr) im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League auswärts auf FK Liepaja (zum LAOLA1-Ticker >>>).
Das Spiel der Wiener gegen den lettischen Vertreter ist live im Free-TV zu sehen. PULS 4 & JOYN starten um 16:45 Uhr mit der Übertragung der Begegnung.
Mario Hochgerner führt als Moderator durch den Fußballabend. Der ehemalige Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner tritt als Experte auf.