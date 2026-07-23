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Endstand
0:2
0:1 , 0:1
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Dank Wustinger und Wels: Austria startet mit Sieg in Lettland

Im ersten Saisonspiel feiern die Wiener einen Auswärtssieg in der Conference-League-Qualifikation.

Dank Wustinger und Wels: Austria startet mit Sieg in Lettland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Wiener Austria startet mit einem Sieg in die neue Saison.

Im Hinspiel der 2. Runde der UEFA-Conference-League-Qualifikation gewinnen die Veilchen mit 2:0 in Lettland beim FK Liepaja.

Wustinger mit der Führung

Die Austria startet gut in die Partie und zeigt sich in den ersten Minuten aktiv, ohne dabei jedoch zwingend genug zu werden.

So verlieren sie mit fortlaufender Partie immer mehr die Kontrolle und Liepaja kommt immer wieder gefährlich vors Tor.

In der 31. Minute bekommen die Wiener dann aber einen Freistoß zugesprochen. Eggestein lupft den Ball in den Strafraum zu Fischer, der auf Wustinger ablegt und dieser besorgt aus der Drehung die etwas überraschende Führung.

Daraufhin hat Eggestein noch eine gute Möglichkeit, aber dennoch geht es mit einem 1:0 für die Austria in die Pause.

Joker Wels sticht

Zur Pause nimmt Stephan Helm dann zwei Wechsel vor. Dragovic und Wels kommen neu ins Spiel und zweitgenannter hat auch die erste Chance der Wiener in der zweiten Hälfte, doch sein Abschluss geht knapp am Tor vorbei.

Kurze Zeit später macht es der Leih-Rückkehrer dann besser. Nach einer Flanke von Markovic legt Eggestein auf Wels ab. Der scheitert mit seinem ersten Schuss noch, doch mit seinem zweiten Versuch trifft er ins linke Eck (55.).

In der Schlussphase hat Schablas dann noch eine große Möglichkeit, aber der Schuss des Außenbahnspieler wird von Teamkollege Hettwer geblockt. So feiert die Austria schlussendlich einen 2:0-Sieg.

Das Rückspiel findet kommenden Donnerstag (20:30 Uhr) in Favoriten statt.

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