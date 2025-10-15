Puerto Rico Puerto Rico PUR
Argentinien Argentinien ARG
Endstand
0:6
0:3 , 0:3
Bei klarem Testsieg: Messi stellt neuen Rekord auf

Der Superstar lieferte beim deutlichen Erfolg in den USA zwei Assists und überholt damit Neymar und Landon Donavon.

Bei klarem Testsieg: Messi stellt neuen Rekord auf Foto: © GETTY
Kommentare

Lionel Messi ist weiterhin in Topform!

Erst am Wochenende schoss er Inter Miami mit einem Doppelpack zum klaren 4:0-Erfolg gegen Atlanta United (Hier nachlesen >>>).

Drei Tage später sorgte er in der Nacht auf Mittwoch beim deutlichen 6:0-Testspielerfolg von Argentinien gegen Puerto Rico für einen neuen Rekord.

Der mittlerweile 38-jährige Offensivspieler lieferte zwei Torvorlagen und erreichte damit seinen insgesamt 60. Assist auf Nationalmannschafts-Ebene. Damit übertraf er die bisherigen Rekordhalter Neymar und Landon Donavon (beide 58 Vorlagen).

Seine erste Vorlage für Argentinien lieferte Messi im Alter von 19 Jahren bei seinem WM-Debüt 2006.

Kommentare

