Bei klarem Testsieg: Messi stellt neuen Rekord auf
Der Superstar lieferte beim deutlichen Erfolg in den USA zwei Assists und überholt damit Neymar und Landon Donavon.
Lionel Messi ist weiterhin in Topform!
Erst am Wochenende schoss er Inter Miami mit einem Doppelpack zum klaren 4:0-Erfolg gegen Atlanta United (Hier nachlesen >>>).
Drei Tage später sorgte er in der Nacht auf Mittwoch beim deutlichen 6:0-Testspielerfolg von Argentinien gegen Puerto Rico für einen neuen Rekord.
Der mittlerweile 38-jährige Offensivspieler lieferte zwei Torvorlagen und erreichte damit seinen insgesamt 60. Assist auf Nationalmannschafts-Ebene. Damit übertraf er die bisherigen Rekordhalter Neymar und Landon Donavon (beide 58 Vorlagen).
Seine erste Vorlage für Argentinien lieferte Messi im Alter von 19 Jahren bei seinem WM-Debüt 2006.