NEWS

Horrordiagnose! Napoli muss monatelang auf Starspieler verzichten

Der Belgier verletzte sich beim Elfmeter gegen Inter Mailand offenbar schwer. Er wird dem italienischen Meister monatelang fehlen.

Horrordiagnose! Napoli muss monatelang auf Starspieler verzichten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der 3:1-Heimsieg über Inter Mailand kommt der SSC Napoli jetzt teuer zu stehen.

Kevin De Bruyne zog sich beim Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Hausherren eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Der belgische Nationalspieler musste auf dem Weg in die Kabine von zwei Betreuern gestützt werden.

"Nach seiner Verletzung während des Spiels gegen Inter wurde Kevin De Bruyne im Pineta Grande Hospital untersucht, wobei eine schwere Verletzung des rechten Oberschenkels festgestellt wurde. Der Spieler der Azzurri hat bereits mit der Reha begonnen", heißt es in der Klubmitteilung.

Demnach wird der 34-jährige Belgier dem Spitzenreiter der Serie A monatelang fehlen. Über die genaue Ausfalldauer machte der Klub keine Angaben.

Mehr zum Thema

Offiziell! Juventus entlässt Trainer

Offiziell! Juventus entlässt Trainer

Serie A
Lazio ringt dominantes Juventus nieder

Lazio ringt dominantes Juventus nieder

Serie A
Skandal in der Türkei! 371 Schiedsrichter besitzen Wettkonto

Skandal in der Türkei! 371 Schiedsrichter besitzen Wettkonto

International
6
Muslic gibt Schalke-Fans ein besonderes Versprechen

Muslic gibt Schalke-Fans ein besonderes Versprechen

International
6
Vinicius Junior sorgt für Eklat im El Clasico

Vinicius Junior sorgt für Eklat im El Clasico

La Liga
15
Schröder: "Gibt keinen Kontakt zu anderen Trainern"

Schröder: "Gibt keinen Kontakt zu anderen Trainern"

Deutsche Bundesliga
7
Wintertransfer? Klub von ÖFB-Legionär denkt wohl an Alaba

Wintertransfer? Klub von ÖFB-Legionär denkt wohl an Alaba

La Liga
13
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) SSC Napoli Neapel Kevin de Bruyne