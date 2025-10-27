Der 3:1-Heimsieg über Inter Mailand kommt der SSC Napoli jetzt teuer zu stehen.

Kevin De Bruyne zog sich beim Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Hausherren eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Der belgische Nationalspieler musste auf dem Weg in die Kabine von zwei Betreuern gestützt werden.

"Nach seiner Verletzung während des Spiels gegen Inter wurde Kevin De Bruyne im Pineta Grande Hospital untersucht, wobei eine schwere Verletzung des rechten Oberschenkels festgestellt wurde. Der Spieler der Azzurri hat bereits mit der Reha begonnen", heißt es in der Klubmitteilung.

Demnach wird der 34-jährige Belgier dem Spitzenreiter der Serie A monatelang fehlen. Über die genaue Ausfalldauer machte der Klub keine Angaben.