    Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
    Atlanta United FC Atlanta United FC ATL
    Endstand
    4:0
    1:0, 3:0
    Messi überragt einmal mehr - Müller wird zum Matchwinner

    Der argentinische Superstar liefert drei Scorer und schießt sein Team damit zu drei Punkten. Thomas Müller avanciert ebenfalls zum Matchwinner.

    Messi überragt einmal mehr - Müller wird zum Matchwinner Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Erfolgreicher Spieltag für Lionel Messi und Inter Miami

    Der Klub aus der amerikanischen MLS feiert in der Nacht auf Sonntag gegen Atlanta United einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg. Alle Treffer gehen dabei auf das Konto ehemaliger Barca-Superstars.

    Messi eröffnet kurz vor der Pause mit dem 1:0 (39.). Nach Seitenwechsel erhöht zuerst Linksverteidiger Jordi Alba nach Vorarbeit des Argentiniers (52.), dann sorgt Stürmer Luis Suarez für die Vorentscheidung (61.).

    Den Schlusspunkt setzt dann erneut Messi, diesmal nach Zuspiel von Alba (87.). Der mittlerweile 38-Jährige ist damit auch mit Saisontor Nummer 26 Führender der MLS-Torschützenliste. 

    Miami liegt in der Tabelle der Eastern Conference nach dem Heimerfolg auf Rang drei, vier Punkte hinter Leader Philadelphia. 

    Messis 1:0 im Video:

    Messis 4:0 im Video:

    Müller schießt die Whitecaps zum Auswärtssieg

    Ebenfalls über einen Sieg dürfen die Vancouver Whitecaps jubeln. Die Kanadier gewinnen bei Orlando City knapp mit 2:1.

    Der Siegtreffer fällt tief in der Nachspielzeit, weil Ex-Bayern-Star Thomas Müller mit links aus der Distanz trifft (90.+7). Für den 36-jährigen Deutschen ist es bereits der sechste Ligatreffer seit seinem Wechsel.

    Vancouver ist in der Tabelle der Western Conference auf Rang eins zu finden. 

    Tabellen der MLS >>>

    Müllers 2:1-Siegtreffer im Video:

    Kommentare