Offiziell! Juventus entlässt Trainer
Die Turiner verloren zuletzt gegen Lazio. Jetzt zieht der Klub die Reißleine.
Nur Platz acht in der Serie A, zwei Punkte aus drei Spielen in der UEFA Champions League. Juventus Turin hinkt in der aktuellen Saison den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach dem 0:1 bei Lazio Rom und acht sieglosen Spielen kommt es jetzt zu personellen Konsequenzen.
Wie der Verein bekannt gibt, entlassen die Italiener Cheftrainer Igor Tudor. Massimo Brambilla - aktuell Cheftrainer der B-Mannschaft - soll interimistisch übernehmen.
Tudor übernahm den Klub im März, in 24 Spielen erzielte er einen Punkteschnitt von 1,58.