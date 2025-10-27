NEWS

Vinicius Junior sorgt für Eklat im El Clasico

Der Real-Star reagiert wutentbrannt auf seine Auswechslung, später zettelt er noch eine Rudelbildung mit an.

El Clasico endete am Sonntag mit einem 2:1-Heimerfolg Real Madrids gegen den FC Barcelona (Spielbericht >>>).

Dabei stand Vinicius Junior nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung im Mittelpunkt. Bei seiner Auswechslung reagierte der Brasilianer entsetzt. Laut "Mundo Deportivo" beschimpfte der Real-Star sogar Cheftrainer Xabi Alonso.

Der Offensiv-Mann begab sich direkt in die Katakomben, soll auf dem Weg dorthin: "Immer bin es ich. Ich verlasse das Team besser", gesagt haben.

Gesprächsbedarf bei Xabi Alonso

Xabi Alonso reagierte nach der Partie. "Wir werden darüber sicher reden müssen. Das machen wir privat", wird er von Fabrizio Romano zitiert.

Nach der Partie kam es dann zu einer Rudelbildung, mittendrin war der zurückgekehrte Vinicus Junior, der sich ein Wortgefecht mit Lamine Yamal lieferte.

