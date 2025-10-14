Kantersieg in Lettland! England löst WM-Ticket

England hat sich souverän für die WM 2026 qualifiziert.

Die "Three Lions" setzen sich an ihrem sechsten Spieltag in Quali-Gruppe K mit 5:0 gegen Außenseiter Lettland durch und dürfen damit für die Endrunde in Nordamerika planen. Zwei Runden vor Schluss sind die Engländer mit 18 Punkten nach sechs Spielen nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Die Tore für die Tuchel-Elf besorgen am Dienstagabend Anthony Gordon (26.), ein Doppelpack von Harry Kane (44., 45.+4), ein Eigentor von Maksims Tonisevs (59.) sowie ein Treffer von Eberechie Eze (86.).

Serbien darf weiter hoffen

Weiter auf einen Playoff-Platz hoffen darf zudem Serbien. Nach dem Rücktritt von Cheftrainer Dragan Stojkovic gewinnt das Team um Juve-Stürmer Dusan Vlahovic & Co. nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 3:1 gegen Andorra und hält damit den Druck auf Albanien aufrecht.

Für die Tore sorgen auf Seiten der Serben ein Eigentor von Garcia (19.), sowie Vlahovic (54.) und Mitrovic (77./E). Für Andorra trifft Guillaume Lopez (17.).

Mit zehn Punkten hat Serbien als Tabellendritter nur einen Zähler Rückstand auf das zweitplatzierte Albanien. Am kommenden Spieltag wartet Tabellenführer England.

Wichtiger Sieg für Italien

Weiters festigt Italien seine Position in der WM-Qualifikation und hat mit dem fünften Sieg in Folge zumindest einen Playoff-Platz sicher. Gegen Israel gewinnt die Gattuso-Elf mit 3:0 und rückt auf drei Punkte an Tabellenführer Norwegen heran.

Zum Matchwinner avanciert Mateo Retegui mit einem Doppelpack (45+2./E, 74.). Am Schluss darf auch noch Innenverteidiger Gianluca Mancini über einen Treffer jubeln (90+3.).

Am kommenden Spieltag gastiert Italien bei Schlusslicht Moldawien, anschließend steht am letzten Spieltag das wohl entscheidende Duell mit Norwegen an. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams entschieden die Skandinavier mit 3:0 für sich.