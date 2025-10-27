NEWS

Skandal in der Türkei! 371 Schiedsrichter besitzen Wettkonto

In den türkischen Profiligen dürften sich Schiedsrichter an Wetten auf Spiele beteiligt haben.

Hunderte Schiedsrichter in den türkischen Profi-Ligen haben sich dem nationalen Fußballverband zufolge an Wetten auf Spiele beteiligt. Es gehe um 152 Schiedsrichter, die aktiv Wetten platziert haben sollen, sagte der Präsident des türkischen Fußballverbandes (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, laut der Nachrichtenagentur Anadolu.

Davon seien sieben Spitzenschiedsrichter. Auswertungen haben ergeben, dass 371 von 571 aktiven Schiedsrichtern in den Profiligen ein Wettkonto besitzen.

Der Disziplinarausschuss werde nun die "notwendigen Verfahren" einleiten, sagte Haciosmanoglu, ohne konkrete Details zu nennen.

