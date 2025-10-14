Ronaldo-Doppelpack - aber Ungarn verhindert Portugals Fix-Ticket

Portugal muss noch auf die Qualifikation zur FIFA WM 2026 warten.

Gegen Ungarn sieht es durch einen Doppelpack von Cristiano Ronaldo (22., 45.+3) lange gut aus, er dreht den frühen Rückstand durch Attila Szalai (8.) noch vor der Pause.

In der ersten Minute der Nachspielzeit besorgt Dominik Szoboszlai allerdings den Ausgleich. Damit haben die Portugiesen zwei Spiele vor Ende mit fünf Punkten Vorsprung auf Ungarn beste Voraussetzungen, die Magyaren können mathematisch aber noch an den Iberern vorbeiziehen.

Intakte Playoff-Chancen hat auch Irland, das nach einem 1:0 über Armenien einen Punkt hinter Ungarn liegt.

Spanien weiter ohne Gegentor

Auch im vierten Spiel der WM-Qualifikation ohne Gegentor bleiben indes die Spanier. Beim 4:0 über Bulgarien trifft Merino doppelt (35., 57.), dazu kommen ein Chernev-Eigentor (79.) und der Schlusspunkt durch einen Elfmeter von Oyarzabal. Damit beträgt die Torbilanz 15:0 Treffer.

Zumindest das Playoff ist ohnehin gewiss, vorerst bleibt die Türkei aber in Schlagdistanz - nach einem 4:1 über Georgien. Den Assist zum georgischen Ehrentor besorgt Otar Kiteishvili.

Der Rückstand der Türken auf Spanien beträgt drei Punkte.