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Nach Tunesien-Abenteuer: Renard neuer Trainer der Elfenbeinküste

Der Franzose war bei der WM für 18 Tage Trainer der tunesischen Nationalmannschaft, nun soll es mit der Elfenbeinküste besser laufen.

Nach Tunesien-Abenteuer: Renard neuer Trainer der Elfenbeinküste Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Die Elfenbeinküste hat Herve Renard als neuen Fußball-Teamchef verpflichtet.

Das gab der ivorische Verband am Dienstag bekannt. Der Franzose folgt Emerse Fae nach, dessen Vertrag nach der WM in Nordamerika nicht erneuert wurde (mehr dazu >>>).

Renard war bereits Nationaltrainer der Ivorer, von Angola, Marokko, Saudi-Arabien und Sambia sowie bei dieser WM für zwei Spiele von Tunesien.

Der Trainerwechsel zeigte jedoch in den 18 Tagen seiner Amtszeit nicht den gewünschten Effekt. Einer klaren 0:4-Niederlage gegen Japan folgte noch eine 1:3-Pleite zum Gruppenabschluss gegen die Niederlande. Ohne einen einzigen Punktgewinn und mit einer Tordifferenz von 1:12 endete das WM-Abenteuer vorzeitig.

Nach 18 Tagen! Renard tritt als Tunesien-Coach wieder zurück >>>

Mit der Elfenbeinküste gewann der Coach 2015 den Afrika Cup.

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