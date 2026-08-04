Nach Tunesien-Abenteuer: Renard neuer Trainer der Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste hat Herve Renard als neuen Fußball-Teamchef verpflichtet.

Das gab der ivorische Verband am Dienstag bekannt. Der Franzose folgt Emerse Fae nach, dessen Vertrag nach der WM in Nordamerika nicht erneuert wurde (mehr dazu >>>).

Renard war bereits Nationaltrainer der Ivorer, von Angola, Marokko, Saudi-Arabien und Sambia sowie bei dieser WM für zwei Spiele von Tunesien.

Der Trainerwechsel zeigte jedoch in den 18 Tagen seiner Amtszeit nicht den gewünschten Effekt. Einer klaren 0:4-Niederlage gegen Japan folgte noch eine 1:3-Pleite zum Gruppenabschluss gegen die Niederlande. Ohne einen einzigen Punktgewinn und mit einer Tordifferenz von 1:12 endete das WM-Abenteuer vorzeitig.

Nach 18 Tagen! Renard tritt als Tunesien-Coach wieder zurück >>>

Mit der Elfenbeinküste gewann der Coach 2015 den Afrika Cup.