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Nach Tunesien-Abenteuer: Renard neuer Trainer der Elfenbeinküste
Der Franzose war bei der WM für 18 Tage Trainer der tunesischen Nationalmannschaft, nun soll es mit der Elfenbeinküste besser laufen.
Die Elfenbeinküste hat Herve Renard als neuen Fußball-Teamchef verpflichtet.
Das gab der ivorische Verband am Dienstag bekannt. Der Franzose folgt Emerse Fae nach, dessen Vertrag nach der WM in Nordamerika nicht erneuert wurde (mehr dazu >>>).
Renard war bereits Nationaltrainer der Ivorer, von Angola, Marokko, Saudi-Arabien und Sambia sowie bei dieser WM für zwei Spiele von Tunesien.
Der Trainerwechsel zeigte jedoch in den 18 Tagen seiner Amtszeit nicht den gewünschten Effekt. Einer klaren 0:4-Niederlage gegen Japan folgte noch eine 1:3-Pleite zum Gruppenabschluss gegen die Niederlande. Ohne einen einzigen Punktgewinn und mit einer Tordifferenz von 1:12 endete das WM-Abenteuer vorzeitig.
Nach 18 Tagen! Renard tritt als Tunesien-Coach wieder zurück >>>
Mit der Elfenbeinküste gewann der Coach 2015 den Afrika Cup.