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Ersatz für Ex-Salzburger: Ole Werner pfeift auf Mega-Angebot

Der Deutsche musste im Sommer bei RB Leipzig gehen, eine Offerte aus Saudi-Arabien lehnt er jetzt ab.

Ersatz für Ex-Salzburger: Ole Werner pfeift auf Mega-Angebot Foto: © IMAGO / Zoonar
Textquelle: © LAOLA1
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Ole Werner führte RB Leipzig nach einer Saison ohne internationalen Geschäft wieder zurück in die UEFA Champions League. Seinen Job durfte er dennoch nicht behalten, der Klub schickte ihn sprichwörtlich in die Wüste.

Jetzt hat der 38-Jährige laut "Bild" ebenda ein lukratives Angebot erhalten. Demnach soll er Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle bei Al Ahli beerben, der Deutsche steht vor der Unterschrift bei Newcastle United.

Werner pfeift auf dickes Gehaltsplus

Dem Boulevardblatt zufolge kassierte der amtierende Sieger der asiatischen Champions League eine Absage und das trotz eines Megagehalts.

Demnach hätte Werner ähnlich viel wie sein Vorgänger Jaissle verdient, dessen Jahresgehalt in Saudi-Arabien auf elf Millionen Euro geschätzt wird. Bei RB Leipzig beträgt das Grundgehalt nur 3,7 Millionen Euro jährlich, sein Vertrag läuft dort noch ein Jahr.

Vor Werner soll auch Ex-Liverpool-Coach Arne Slot den Saudis abgesagt haben >>>

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