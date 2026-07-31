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Vertrag nicht verlängert! Elfenbeinküste trennt sich von Trainer

Faé übernahm das Amt des Cheftrainers 2024 und schaffte mit dem Team den Einzug ins WM-Sechzehntelfinale.

Vertrag nicht verlängert! Elfenbeinküste trennt sich von Trainer Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © LAOLA1
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Emerse Faé ist nicht mehr länger Trainer der Elfenbeinküste!

Am Freitag teilt der Verband mit, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert werde.

Bei der WM kam man bis zum Sechzehntelfinale, dort schied man gegen Norwegen aus.

Faé übernahm 2024 das Amt des Cheftrainers und schaffte mit der Elfenbeinküste erstmals den Einzug in ein WM-K.o-Spiel.

Bilder: So feiert Spanien seinen zweiten WM-Titel

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