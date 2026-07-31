Vertrag nicht verlängert! Elfenbeinküste trennt sich von Trainer

Emerse Faé ist nicht mehr länger Trainer der Elfenbeinküste!

Am Freitag teilt der Verband mit, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert werde.

Bei der WM kam man bis zum Sechzehntelfinale, dort schied man gegen Norwegen aus.

Faé übernahm 2024 das Amt des Cheftrainers und schaffte mit der Elfenbeinküste erstmals den Einzug in ein WM-K.o-Spiel.