Afrika Cup: CAS befasst sich im Oktober mit umstrittenem Finale

Weiterhin keine Ruhe um den Afrika-Cup!

Das Finale ist im Jänner mit einem 1:0-Sieg von Senegal zu Ende gegangen, der Sieg wurde jedoch kurz darauf Marokko zugesprochen, nachdem die senegalesische Elf in der Nachspielzeit aus Protest wegen einer Elfmeter-Entscheidung den Platz verlassen hat.

Finale annulliert! Marokko erbt Afrika-Cup-Titel >>>

Senegal sieht sich damit nicht einverstanden und hat im März Beschwerde eingereicht. Diese wird nun am 8. Oktober in Lausanne vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) angehört.

Eine Entscheidung wird jedoch erst etwas später veröffentlicht, heißt es in einer Presseaussendung.