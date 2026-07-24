WM-Fahrer wurde wohl positiv auf Kokain getestet

Ein australischer WM-Fahrer dürfte Probleme bekommen.

Wie die australische Polizei berichtet, wurde in Sydney ein Mann mit seinem Auto mit 109 km/h in der 60er-Zone geblitzt und zwei Stunden später wegen erneut zu schnellem Fahren aufgehalten.

Laut australischen Medien soll es sich dabei um Nationalspieler Christian Volpato handeln. Bei der ersten Kontrolle sei er nach einem bestandenen Alkohol-Test davongekommen.

Drogentest überführte ihn wohl

Beim zweiten Mal sei dann ein Drogentest durchgeführt worden, dieser sei positiv auf Kokain angesprungen. Dem 22-Jährigen soll der Führerschein für sechs Monate entzogen worden sein.

Ob ihn Verband und Klub bestrafen, ist unklar. Sportlich läuft der Mittelfeld-Mann in der Serie A für Sassuolo auf. Noch ist der Nationalteamkollege von GAK-Kicker Jaco Italiano im WM-bedingten Urlaub.