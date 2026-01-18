Senegal gewinnt Skandal-Finale des Afrika-Cups

Senegal ist nach 2022 erneut Afrika-Cup-Sieger und gewinnt das Finale gegen Gastgeber Marokko mit 1:0 nach Verlängerung.

Senegal hat bereits in der vierten Spielminute nach einem Eckball durch N’Diaye die erste gute Gelegenheit zur Führung, doch Bono kann den Ball abwehren.

In der Folge agieren beide Mannschaften vorsichtig und versuchen, Fehler zu vermeiden. Wenn sich Chancen ergeben, dann meist aus Unachtsamkeiten des Gegners.

In der 38. Minute hat der Senegal schließlich die nächste große Möglichkeit: Ndiaye läuft nach einem präzisen Lochpass alleine auf das Tor der Marokkaner zu, doch Bono macht sich breit und pariert den Ball stark.

Aguerd und El Kaabi mit guten Chancen

Aguerd schrammt auf der Gegenseite in der 40. Minute knapp am Ball vorbei. Senegals Torhüter Mendy wäre wohl chancenlos gewesen.

So geht es torlos in die Halbzeit, wobei Gastgeber Marokko mit dem Remis gut bedient ist.

Nach Seitenwechsel hat Marokko durch El Kaabi eine große Chance zur Führung, aber er setzt eine Hereingabe von Stuttgarts El Khannouss knapp neben das Tor (56.).

Hitzige Schlussphase

In der Schlussphase wird es dramatisch: Zunächst zählt ein Senegal-Tor aufgrund eines Fouls in der Entstehung nicht, dann bekommt Marokko in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Brahim Diaz im Strafraum gefoult wurde.

Diese Entscheidung sorgt beim Senegal für massive Proteste. Die senegalesische Mannschaft weigert sich zunächst weiterzuspielen und verlässt geschlossen das Spielfeld. Skandal beim Afrika-Cup! Senegal verlässt Feld während des Spiels >>>

Zum fälligen Elfmeter tritt Brahim Díaz erst mit 16-minütiger Verspätung an, scheitert jedoch kläglich: Sein missglückter Panenka-Versuch landet ohne Probleme in den Händen von Torhüter Mendy.

Gueye bringt Senegal in Führung

So geht das Spiel in die Verlängerung, in der Senegal mit der ersten Chance in Führung geht.

Gueye knallt den Ball von der Strafraumgrenze unter die Querlatte und stellt auf 1:0 (93.). In der Folge versucht Marokko den Ausgleich zu erzwingen, kommt aber nicht mehr an der Abwehr der Senegalesen vorbei.

Somit ist Senegal nach 2022 erneut Afrika-Cup-Sieger. Über die Szenen nach dem Elfmeterpfiff wird aber wohl noch gesprochen werden.