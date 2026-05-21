Schweizer Traditionsklub sichert mit ÖFB-Legionär Klassenerhalt

Die Grasshoppers Zürich spielen auch kommende Saison erstklassig.

Der Klub von ÖFB-Legionär Maximilian Ullmann feiert im Relegations-Rückspiel zuhause einen knappen 2:1-Sieg (Hinspiel 0:0) nach Verlängerung gegen den FC Aarau.

Dabei geht das Team von Peter Zeidler bereits in der 30. Minute durch Ex-Sturm-Kicker Lovro Zvonarek mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Elias Filet sorgt noch in der ersten Hälfte für den Ausgleich (44.).

Zur Halbzeit wird Ullman dann auf Seiten der Zürcher eingewechselt.

Zweimal Rot und Verlängerung

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit schwächt sich der Schweizer Rekordmeister dann noch selbst. Young-Hun Lee sieht für eine Tätlichkeit die Rote Karte (88.). Dennoch können sich die Grasshoppers in die Verlängerung retten.

Dort kassiert der Aarauer Linus Obexer dann ebenfalls glatt Rot. Mit zehn gegen zehn geht es dann dem Elfmeterschießen entgegen, doch in der 110. Minute bekommt GCZ einen Strafstoß zugesprochen, den El Bachir Ngom zum Siegtreffer verwandelt.

Die Grasshoppers, bei denen in dieser Saison die Österreicher Gerald Scheiblehner und Gernot Messner Cheftrainer waren, spielen damit auch kommende Spielzeit in der erstklassigen Super League. Aarau bleibt hingegen zweitklassig.