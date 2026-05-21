Eigene Fans schießen gegen ÖFB-Goalie

Heinz Lindner hat mit dem FC Zürich einen neuen Verein gefunden!

Dort arbeitet der österreichische Goalie mit Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller zusammen. Beide haben eine Vergangenheit beim Erzrivalen Grashoppers.

Klub verteidigt Lindner

Die Zürcher Fans protestieren jetzt gegen den neuen Tormann. "Canepas, 'nüt für Unguet': Lindner du scheiss Hopper!", wurde laut "Blick" auf die Zufahrtsstraße zum Trainingszentrum geschmiert. Die Kritik war an Präsident Ancillo Canepa gerichtet.

"Unterschiedliche sportliche Wege und Karrieren gehören zum modernen Fußball und verdienen ein Mindestmaß an Respekt. Entscheidend sind für uns der Einsatz, die Professionalität und das Commitment zu den heutigen Aufgaben und Zielen unseres Vereins. Der FCZ steht für einen respektvollen Umgang und toleriert keine Diffamierungen oder herabwürdigenden Äußerungen gegenüber Personen, die sich für den Stadtclub engagieren", reagiert der Klub in einer Stellungnahme.

Auch Koller in Fan-Kritik

Die Fans kritisierten auch die Verpflichtung von Marcel Koller. Canepa widmete sich in einem Schreiben an sie: "Auch für die hier angesprochenen Fans gilt: Im Zentrum steht der FCZ – nicht individuelle Empfindlichkeiten. 'Nüd für unguet', aber das musste ich mir einmal von der Seele schreiben."

Koller wurde 2002/03 mit dem Erzrivalen Schweizer Meister.