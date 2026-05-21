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Wolfsburg spielt im Relegations-Hinspiel zuhause nur Remis

Gegen SC Paderborn kommen die "Wölfe" nicht über ein enttäuschendes Unentschieden hinaus.

Wolfsburg spielt im Relegations-Hinspiel zuhause nur Remis Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Der VfL Wolfsburg muss weiter um den Klassenerhalt zittern.

Im Relegations-Hinspiel kommen die "Wölfe" zuhause ohne ÖFB-Legionär Patrick Wimmer gegen den SC Paderborn nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.

Dabei kommen sowohl die Wolfsburger als auch die Paderborner in der ersten Hälfte immer wieder zu guten Möglichkeiten, doch die Keeper auf beiden Seiten können ihren Kasten sauber halten.

Paderborn kratzt an der Führung

In Hälfte zwei übernehmen die Niedersachsen dann immer mehr die Spielkontrolle, doch sowohl Christian Eriksen als auch Yannick Gerhard scheitern am Abschluss.

Paderborn kommt nur noch zu vereinzelten Chancen. In der 84. Minute kratzt Filip Bilbija dann jedoch an der überraschenden Führung. Der Stürmer der Paderborner überwindet Wolfsburg-Keeper Grabara, doch Denis Vavro kann den Ball gerade noch von der Linie kratzen.

In der Nachspielzeit bekommt der Paderborner Jonah Sticker dann noch die Gelb-Rote Karte. Die Wölfe können trotzdem nicht mehr gefährlich werden.

Das Rückspiel findet am Montag um 20:30 Uhr (LIVE-Ticker>>>) statt.

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