Al-Nassr FC Al-Nassr FC ALN
Damac Club Damac Club DAM
Endstand
4:1
1:0 , 3:1
  • Morlaye Sylla
NEWS

Cristiano Ronaldo erstmals Meister in Saudi-Arabien

Der portugiesische Superstar schießt sein Team mit einem Doppelpack im Meisterschaftsfinale zum Titel.

Cristiano Ronaldo erstmals Meister in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo ist in seiner vierten Saison bei Al-Nassr FC erstmals Saudi-arabischer Meister geworden.

Am letzten Spieltag der Saudi Pro League gewinnt Al Nassr zuhause mit 4:1 gegen Damac Club. Somit dürfen Ronaldo und Co. trotz eines 1:0-Siegs von Verfolger Al-Hilal über die Meisterschaft jubeln.

Ronaldo-Doppelpack

Dabei bringt Ex-Salzburger Sadio Mane den Klub aus Riyadh bereits in der 34. Minute in Führung. Kingsley Coman erhöht daraufhin auf 2:0.

Damac gelingt zwar der Anschlusstreffer, doch CR7 macht mit einem Doppelpack (63., 81.) selbst alles klar. Für Ronaldo, der im Winter 2023 zu Al-Nassr wechselte, ist es überhaupt der erste Titel in Saudi Arabien.

Ex-Salzburg-Kapitän über Saudi-Zeit: "Eine Frage der Anpassung"

Fußball Fußball International Al-Hilal Al-Nassr FC Cristiano Ronaldo Saudi Pro League Kingsley Coman Sadio Mane