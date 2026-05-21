-
Morlaye Sylla
Cristiano Ronaldo erstmals Meister in Saudi-Arabien
Der portugiesische Superstar schießt sein Team mit einem Doppelpack im Meisterschaftsfinale zum Titel.
Cristiano Ronaldo ist in seiner vierten Saison bei Al-Nassr FC erstmals Saudi-arabischer Meister geworden.
Am letzten Spieltag der Saudi Pro League gewinnt Al Nassr zuhause mit 4:1 gegen Damac Club. Somit dürfen Ronaldo und Co. trotz eines 1:0-Siegs von Verfolger Al-Hilal über die Meisterschaft jubeln.
Ronaldo-Doppelpack
Dabei bringt Ex-Salzburger Sadio Mane den Klub aus Riyadh bereits in der 34. Minute in Führung. Kingsley Coman erhöht daraufhin auf 2:0.
Damac gelingt zwar der Anschlusstreffer, doch CR7 macht mit einem Doppelpack (63., 81.) selbst alles klar. Für Ronaldo, der im Winter 2023 zu Al-Nassr wechselte, ist es überhaupt der erste Titel in Saudi Arabien.