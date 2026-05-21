Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 27 dreht sich alles um Österreichs WM-Kader für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Welche Entscheidungen von Ralf Rangnick sorgen für Diskussionen? Welche Spieler fehlen – und wer hätte es vielleicht nicht in den finalen Kader schaffen sollen?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Klaus Pfeiffer (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) die rot-weiß-roten WM-Fahrer und die größten Streitfälle der Kadernominierung.

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