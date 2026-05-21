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WM-Kader: Hat Rangnick richtig entschieden?

Die Fußball-WM 2026 rückt näher. Der ÖFB-Kader steht – aber hat Ralf Rangnick die richtigen 26 Spieler nominiert?

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In Episode 27 dreht sich alles um Österreichs WM-Kader für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Welche Entscheidungen von Ralf Rangnick sorgen für Diskussionen? Welche Spieler fehlen – und wer hätte es vielleicht nicht in den finalen Kader schaffen sollen?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Klaus Pfeiffer (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) die rot-weiß-roten WM-Fahrer und die größten Streitfälle der Kadernominierung.

Hier ansehen:

Die 27. Episode als Podcast anhören:

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

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