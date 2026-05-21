ÖFB-Keeper Pentz und Bröndby verspielen im Derby den Europacup
Gegen den FC Kopenhagen fällt die Entscheidung erst in der Verlängerung, wobei Bröndby den Kürzeren zieht.
Patrick Pentz und sein Team Bröndby IF spielen kommende Saison nicht europäisch.
Das Team aus Kopenhagen muss sich Europacup-Playoff dem Erzrivalen FC Kopenhagen mit 1:3 geschlagen geben.
In einem hitzigen Derby mit insgesamt zwölf gelben Karten gibt es zunächst einen herben Rückschlag für Bröndby. Mayckel Lahdo sieht in der 67. Minute beim Stand von 0:0 eine Rote Karte für grobes Foulspiel.
Entscheidung fällt in der Verlängerung
Gut zehn Minuten später kommt es für Bröndby dann noch schlimmer. Aurelio Buta bringt Kopenhagen mit 1:0 in Führung (77.). Doch das Team vom ÖFB-Keeper lässt sich davon nicht unterkriegen und gleicht nur drei Minuten später durch Mads Frökjaer-Jensen aus (80.).
So geht es auch in die Verlängerung. Doch dort schlägt der FC Kopenhagen dann wieder zu. Ex-BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko überwindet Pentz und schiebt zum 2:1 ein (103.).
Kurz vor Ende der Partie sorgt Moukoko für die endgültige Entscheidung. Der Deutsche trifft zum 3:1-Endstand (120+3.).
Während der FC Kopenhagen durch den Sieg kommende Saison in der Conference-League-Quali antreten darf, muss Bröndby auf europäische Duelle verzichten.