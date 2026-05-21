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ÖFB-Keeper Pentz und Bröndby verspielen im Derby den Europacup

Gegen den FC Kopenhagen fällt die Entscheidung erst in der Verlängerung, wobei Bröndby den Kürzeren zieht.

ÖFB-Keeper Pentz und Bröndby verspielen im Derby den Europacup Foto: © IMAGO / Gonzales Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Patrick Pentz und sein Team Bröndby IF spielen kommende Saison nicht europäisch.

Das Team aus Kopenhagen muss sich Europacup-Playoff dem Erzrivalen FC Kopenhagen mit 1:3 geschlagen geben.

In einem hitzigen Derby mit insgesamt zwölf gelben Karten gibt es zunächst einen herben Rückschlag für Bröndby. Mayckel Lahdo sieht in der 67. Minute beim Stand von 0:0 eine Rote Karte für grobes Foulspiel.

Entscheidung fällt in der Verlängerung

Gut zehn Minuten später kommt es für Bröndby dann noch schlimmer. Aurelio Buta bringt Kopenhagen mit 1:0 in Führung (77.). Doch das Team vom ÖFB-Keeper lässt sich davon nicht unterkriegen und gleicht nur drei Minuten später durch Mads Frökjaer-Jensen aus (80.).

So geht es auch in die Verlängerung. Doch dort schlägt der FC Kopenhagen dann wieder zu. Ex-BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko überwindet Pentz und schiebt zum 2:1 ein (103.).

Kurz vor Ende der Partie sorgt Moukoko für die endgültige Entscheidung. Der Deutsche trifft zum 3:1-Endstand (120+3.).

Während der FC Kopenhagen durch den Sieg kommende Saison in der Conference-League-Quali antreten darf, muss Bröndby auf europäische Duelle verzichten.

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