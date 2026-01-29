Rapid-Flirt Koutsias drängt auf Winter-Abgang

Vor einer Woche wurde berichtet, dass der SK Rapid großes Interesse an einer Verpflichtung von Georgios Koutsias vom FC Lugano haben soll (Hier nachlesen >>>).

Die "Grün-Weißen" sollen laut "Sky" auch ein Leihangebot inklusive Kaufoption übermittelt haben. Dieses habe der Schweizer Erstligist aber abgelehnt.

Nun könnte zumindest in Sachen Abgang des 21-jährigen Stürmers nochmal Bewegung reinkommen. Der Grieche drängt laut "Sky" auf einen Wechsel im Winter. Besonders ein Transfer nach Deutschland soll ihn reizen.

Zerrüttetes Verhältnis mit Behrens

Grund für die Wechselabsichten war ein Streit mit Kevin Behrens in einem Testspiel. Der ehemalige Union-Berlin-Angreifer stieß Koutsias auf dem Platz um und beleidigte ihn lautstark. Seitdem ist das Verhältnis zerrüttet.

Zuletzt kam es erneut zu einem Zwischenfall, als Behrens bei seiner Auswechslung ihm den Handschlag verweigerte.

Noch ist Lugano aber nicht gewillt den U21-Nationalspieler Griechenlands ziehen zu lassen.