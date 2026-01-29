Transfer bahnt sich an: Palace greift wohl bei Salzburg-Gegner zu

Neben der Verpflichtung eines Stürmers eines Ligakonkurrenten für kolportierte 50 Millionen Euro (hier nachlesen >>>) dürfte sich Crystal Palace mit einem weiteren Torjäger verstärken.

Evann Guessand könnte von Salzburgs Europa League Gegner Aston Villa kommen. Der Transfer soll per Leihgeschäft über die Bühne gehen. Der Deal würde auch eine Kaufoption beinhalten. Das berichtet Fabrizio Romano.

Bereits im Sommer soll das Team von Oliver Glasner an dem 24-Jährigen dran gewesen sein. Damals entschied sich der Franzose aber für Aston Villa.