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Verblasst der Glanz des Wiener Derbys?

Austria gegen Rapid: Wie viel Faszination steckt noch im Wiener Derby?

Verblasst der Glanz des Wiener Derbys?
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In Episode 22 dreht sich alles um das Wiener Derby. Am Sonntag (17 Uhr im LIVE-Ticker) steigt das 349. Duell zwischen Austria und Rapid - ein Klassiker, der sportlich und emotional seit Jahrzehnten prägt. Doch strahlt das Derby heute noch wie früher?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Erich Elsigan (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) über fehlende Identifikationsfiguren, die jüngsten Fan-Ausschreitungen und die Zukunft des Duells.

Hier ansehen:

Die 22. Episode als Podcast anhören:

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