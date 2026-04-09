Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 22 dreht sich alles um das Wiener Derby. Am Sonntag (17 Uhr im LIVE-Ticker) steigt das 349. Duell zwischen Austria und Rapid - ein Klassiker, der sportlich und emotional seit Jahrzehnten prägt. Doch strahlt das Derby heute noch wie früher?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Erich Elsigan (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) über fehlende Identifikationsfiguren, die jüngsten Fan-Ausschreitungen und die Zukunft des Duells.

Hier ansehen: