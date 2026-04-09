Matthias Ginter sorgte im Anschluss an die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München für Aufsehen.

Demnach habe der Abwehrchef der Breisgauer "plötzlich lautstark" vor der Schiedsrichterkabine "geschrien" und dann "von außen gegen die Tür" getreten. Die Freiburger hatten gegen den deutschen Rekordmeister spät eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und im Nachgang mit dem Schiedsrichterteam um Daniel Siebert gehadert.

Für Ginter, der an der Seite von ÖFB-Legionär Philipp Lienhart in der Innenverteidigung über die volle Spielzeit am Platz stand, hat die Aktion Konsequenzen: Der ehemalige deutsche Nationalspieler wurde wegen "unsportlichen Verhaltens" zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt. Das teilte der deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.