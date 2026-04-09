"So viel Hass wie hier habe ich in Hamburg nie erlebt", nennt der Deutsche den größten Unterschied zwischen den Derbys in der Hansestadt und Wien.

2024 holte der 27-Jährige aus Hannover mit St. Pauli den Titel in der 2. Deutschen Bundesliga und schaffte den Aufstieg in die Bundesliga.

In 77 Partien für die "Kiezkicker" vom Millerntor-Stadion in Hamburg erzielte der jüngere Bruder von Freiburgs Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein 17 Treffer.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - ist Austria-Stürmer Johannes Eggestein voll des Lobes über den Zusammenhalt bei den Violetten, ärgert sich aber über das ständige Auf und Ab in den Leistungen der Veilchen.

Was der ehemalige U21-Kapitän und vielfache Nachwuchs-Teamspieler des DFB über die U17-Vizeweltmeister in den Reihen der Wiener Austria zu erzählen hat und warum Andy Ogris im 349. Derby auf ein 1:1 tippt, verraten die beiden in der 181. Episode am LAOLA1-Stammtisch (Video und Podcast).