Eggestein: "Das Wiener Derby ist brisanter als jenes in Hamburg!"
Am Stammtisch vergleicht der Austria-Stürmer das Duell gegen Rapid mit jenem zwischen St. Pauli und HSV. Eggestein & Ogris diskutieren auch über die FAK-Youngsters:
von Peter Rietzler
"So viel Hass wie hier habe ich in Hamburg nie erlebt", nennt der Deutsche den größten Unterschied zwischen den Derbys in der Hansestadt und Wien.
2024 holte der 27-Jährige aus Hannover mit St. Pauli den Titel in der 2. Deutschen Bundesliga und schaffte den Aufstieg in die Bundesliga.
In 77 Partien für die "Kiezkicker" vom Millerntor-Stadion in Hamburg erzielte der jüngere Bruder von Freiburgs Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein 17 Treffer.
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - ist Austria-Stürmer Johannes Eggestein voll des Lobes über den Zusammenhalt bei den Violetten, ärgert sich aber über das ständige Auf und Ab in den Leistungen der Veilchen.
Was der ehemalige U21-Kapitän und vielfache Nachwuchs-Teamspieler des DFB über die U17-Vizeweltmeister in den Reihen der Wiener Austria zu erzählen hat und warum Andy Ogris im 349. Derby auf ein 1:1 tippt, verraten die beiden in der 181. Episode am LAOLA1-Stammtisch (Video und Podcast).