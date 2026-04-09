Friedl mit Deal: Werder-Coach musste bei ÖFB-Flug mitzahlen

Beim SV Werder Bremen steht ein ÖFB-Quartett unter Vertrag. Als absolute Identifikationsfigur gilt dort Kapitän Marco Friedl. Vor dem letzten ÖFB-Lehrgang handelte er sich mit Coach Daniel Thioune einen besonderen Deal heraus.

"Mein Kapitän rief mich an und hat gefragt, wie ich es denn handhaben würde in der Länderspielpause, wann er den Flug buchen dürfte. Dann habe ich gesagt: 'Naja am nächsten Tag ist Training, außer wir gewinnen in Wolfsburg'", so der Werder-Coach bei "Sky".

Geiler Deal geht auf

Das half dem Tiroler erstmal nicht weiter. "Ich sage: 'Doch, wir machen es so, du buchst erst einmal einen Flug und wir machen einen Deal. Wenn wir gewinnen, nimmst du den früheren Flug und ich zahle die Hälfte'", berichtet der Werder-Coach.

Friedl fand dies cool. Am Ende buchte Friedl den frühen Flug. "Geiler Deal, wir haben in Wolfsburg gewonnen, Marco Friedl war frühzeitig bei der Nationalmannschaft", so sein Coach.