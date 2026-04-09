Kaiserslautern & Co.: Diese Aufsteiger wurden Meister

Die Sensation steht bevor, der FC Thun könnte als Aufsteiger Schweizer Meister werden.

Der Klub aus dem Berner Oberland würde damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte feiern - und das, obwohl sie letztes Jahr noch in der zweiten Liga spielten.

Doch Thun ist nicht der erste Klub, der direkt nach dem Aufstieg eine Meisterschaft feiern konnte. LAOLA1 liefert einen Überblick über Klubs, die im Jahr nach ihrem Aufstieg den Meistertitel gewannen: