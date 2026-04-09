Kaiserslautern & Co.: Diese Aufsteiger wurden Meister

1. FC Kaiserslautern: Die Sensation der Saison 1997/98
Der 1. FC Kaiserslautern ist wohl der bekannteste Aufsteiger, der direkt die Meisterschaft gewann.
Der Traditionsklub zählte in den 1990er Jahren zu den Spitzenmannschaften Deutschlands, musste jedoch 1996 überraschend den Gang in die 2. Bundesliga antreten.
Nach nur einem Jahr in der zweithöchsten Spielklasse gelang unter der Leitung von Trainer Otto Rehagel der direkte Wiederaufstieg. Im selben Jahr feierte der Verein die vierte deutsche Meisterschaft seiner Geschichte. Zu den Leistungsträgern dieser Ära zählte auch ein junger Michael Ballack.
Tottenham Hotspur 1950/51
Bis zum Europa-League-Triumph vergangene Saison wurden die Spurs aufgrund ihrer jahrelangen Titellosigkeit oft verspottet.
Doch auch früher schon waren Titel alles andere als Alltag. 1950 folgte nach langer Abwesenheit der Wiederaufstieg in die erste Liga und gleich im Jahr darauf der lang ersehnte erste Meistertitel der Vereinsgeschichte.
Dies gelang unter anderem durch neue taktische Mittel wie den Doppelpass. Einer der wichtigsten Spieler für die Spurs war der spätere englische Weltmeister-Trainer Alf Ramsey.
Ipswich Town 1961/62
Gut zehn Jahre nach dem Triumph von Tottenham führte Alf Ramsey wieder einen Aufsteiger zum Meistertitel - nämlich Ipswich Town.
Die Meistersaison war überhaupt die erste Erstliga-Saison für den aktuellen Zweitligisten.
Für die "Tractor Boys" folgten später noch Triumphe im FA Cup und im UEFA Cup, doch Meisterschaft sollte es bis heute die einzige bleiben.
Nottingham Forest 1977/78
Die Geschichte von Nottingham Forest ist bis heute einzigartig.
Die "Tricky Trees" wurden nicht nur als Aufsteiger Meister, sie gewannen ein weiteres Jahr später sogar den Europapokal der Landesmeister. Diesen Triumph konnten sie ein Jahr später nochmals wiederholen.
Damit sind sie bis heute der einzige Klub, der öfter die Champions League als die nationale Meisterschaft gewinnen konnte.
Grasshoppers Zürich 1951/52
Der FC Thun wäre nicht der erste SChweizer Meister im Aufstiegsjahr.
Rekordmeister Grasshoppers Zürich gelang in den 50er-Jahren das gleiche Kunststück. Mit dem Österreicher Heini Steiner im Sturm konnten die "Hoppers" damals sogar das Double holen.
Für die Grasshoppers war es zum damaligen Zeitpunkt bereits ihr 14. Meistertitel. 13 weitere sollten folgen.
IF Elfsborg 1961 & Östers IF 1968
In Schweden gab es in den 60er-Jahren gleich zwei Teams, die aufgestiegen sind und in der Saison darauf Meister wurden.
Während Elfsborg nach sechs Jahren Zweitklassigkeit 1961 den insgesamt vierten Meistertitel feierte, gelang Östers gleich in ihrer Premierensaison in der ersten schwedischen Liga der Gewinn der Meisterschaft.
Elfsborg ist heute noch immer eines der erfolgreichsten schwedischen Teams, Östers entwickelte sich hingegen zu einer Fahrstuhlmannschaft zwischen erster, zweiter und dritter Liga.
Ludogorez Rasgrad 2011/12
Die Geschichte von Ludogorez Rasgrad ist nicht die klassisch romantische Underdog-Story.
Der Verein, der erst 2001 gegründet wurde, wurde 2011 vom bulgarischen Oligarchen Kyril Domustschiev gekauft.
Mit großen Investitionen gelang sofort der Aufstieg, im allerersten Erstliga-Jahr wurde man direkt. Es folgten 13 weitere Meisterschaften am Stück. Erst vergangene Saison beendete ZSKA Sofia die Rasgrader Dominanz.
Kashiwa Reysol 2011
Nicht nur in Europa konnten Aufsteiger Meister werden. In Japan gelang Kashiwa Reysol dieses Kunststück.
Da im selben Jahr die FIFA-Klub-WM in Japan stattfand, durfte der Klub aus der Metropolregion Tokyo als frischgebackener japanischer Meister eben dort teilnehmen.
Bei der Klub-WM kam man überraschend bis ins Halbfinale, wo man sich erst dem FC Santos mit dem jungen Neymar geschlagen geben musste.
Moss FK 1987
Die Meisterschaft nach dem Aufstieg ist für den kleinen norwegischen Klub, Moss FK, der mit Abstand größte Erfolg.
Dadurch durften sie sich im Jahr darauf in der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister mit Real Madrid messen. Allerdings schied man dort relativ klar aus.
AS Monaco 1977/78
Unter Trainer-Legende Lucien Leduc gelang den Monegassen 1977 zunächst der Aufstieg, ehe ein Jahr später der dritte Meistertitel der Vereinsgeschichte folgte.
Knapp 35 Jahre später konnte der Klub aus dem Fürstentum das Ganze fast nochmal wiederholen. Dank großer Investitionen wurde Monaco mit Spielern wie James Rodriguez, Dimitar Berbatov oder Radamel Falcao in der Saison 2013/14 als Aufsteiger Vizemeister hinter PSG.
AS Saint-Etienne 1963/64
Für Saint-Etienne war der Aufstieg 1963 nicht nur die Rückkehr in die Erstklassigkeit, es war gleichzeitig der Beginn der "Goldenen Ära" von ASSE.
Die Meisterschaft in der Aufstiegssaison war der erste von acht Titeln in den folgenden zwölf Jahren. Auch Weltstars wie Michel Platini spielten für "Les Verts".
DWS Amsterdam 1963/64
Mitte der 1960er Jahre war DWS der große Klub in Amsterdam. Nach dem Aufstieg wurde der Verein in der ersten Saison der Eredivisie direkt Meister. Ein Jahr später erreichte man das Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister.
Bei Stadtrivale Ajax Amsterdam folgte jedoch mit dem Durchbruch von Johan Cruyff die Rückkehr an die Spitze, während für DWS der Absturz in die Bedeutungslosigkeit begann. Als Ausbildungsklub brachte DWS später noch Spieler wie Frank Rijkaard oder Ruud Gullit hervor.
Dennoch ist DWS bis heute der einzige Aufsteiger, der Meister in den Niederlanden wurde. Die Blau-Schwarzen waren auch der letzte Verein, der ohne rot-weiße Vereinsfarben niederländischer Meister wurde.
Chicago Fire 1998
Da die US-amerikanische MLS eine geschlossene Liga ist, gibt es weder Auf- noch Absteiger.
Doch Chicago Fire konnte 1998 als frisch gegründeter Verein in ihrer ersten MLS-Saison gleich das Double holen. Damals unter anderem dabei war der ehemalige Salzburg-Trainer Jesse Marsch.
Rosario Central 1987
Auch in Argentinien konnte ein Aufsteiger Meister werden. Rosario Central gelang 1987 dieses Kunststück.
Bis zum nächsten Meistertitel sollte es fast vierzig Jahre dauern. Erst vergangene Saison konnte der Klub aus der Geburtstadt von Lionel Messi erneut die Meisterschaft feiern, unter anderem mit Angel Di Maria.