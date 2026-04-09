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Ilzer mit klarer Ansage: "Brauchen nicht herumeiern"

Der Österreicher bleibt trotz drei sieglosen Spielen in Serie gelassen. Ilzer weiß: "In zwei Wochen kann unser Spiel schon wieder in Höhen gelobt werden."

Ilzer mit klarer Ansage: "Brauchen nicht herumeiern" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Trainer Christian Ilzer reagiert gelassen auf die gestiegene Erwartungshaltung bei der TSG Hoffenheim. "Das ist ganz normal. Fußball wird von außen nach Ergebnisse beurteilt", weiß der 48-Jährige.

Vor dem Gastspiel beim FC Augsburg gibt sich der Ex-Sturm-Trainer bewusst gelassen. Er bleibe ruhig, denn er sehe "über die Saison einen Standard, den wir bringen, ein konstantes Level, das die Mannschaft liefert".

Im Rennen um die Champions League hat sein Team zuletzt wichtige Punkte liegen gelassen, nur eines der letzten sechs Spiele konnte gewonnen werden.

Die ausbleibenden Erfolgserlebnisse würden "natürlich etwas im Kopf" bewirken, gab Ilzer zu: "Aber das gilt es jetzt für uns gut aufzufangen und uns auf das zu fokussieren, was wir am Spieltag beeinflussen können."

Die Marschroute für das Auswärtsspiel in Augsburg ist klar: "Wir brauchen da nicht herumeiern, wir wollen nach Augsburg fahren und das Spiel gewinnen. Da braucht es eine sehr gute Leistung." Das erste Aufeinandertreffen gegen den FC Augsburg konnten die Sinsheimer mit 3:0 klar für sich entscheiden.

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