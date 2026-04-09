Young-Boys-Fans droht Veröffentlichung von Gesichtern im Internet

Im vergangenen September ist es im Cupspiel zwischen dem FC Aarau und den Young Boys Bern zu Fanausschreitungen seitens der Berner Fans gekommen.

Seither suchen die Behörden teils vergeblich nach Tätern. Sie setzen bestimmten Zuschauern, die im YB-Lager vermutet werden, jetzt bis 15. April ein Ultimatum. Bis dahin solle man sich bei der Staatsanwaltschaft Aarau-Lenzburg melden.

Landen die Gesichter im Internet?

Den Tätern werden strafbare Handlungen vorgeworfen. Dazu zählen Sachbeschädigung, Störung des öffentlichen Verkehrs und Landfriedensbruch Einige Täter konnten bereits ausfindig gemacht werden.

Sollten sich die Unruhestifter nicht melden, werden Videoaufnahmen zuerst verpixelt veröffentlicht, später soll dies sogar unzensiert geschehen.