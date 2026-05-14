FC Thun FC Thun THU BSC Young Boys BSC Young Boys YB
Endstand
3:8
2:3 , 1:5
  • Elmin Rastoder
  • Elmin Rastoder
  • Leonardo Bertone
  • Samuel Essende
  • Samuel Essende
  • Alvyn Sanches
  • Samuel Essende
  • Alan Virginius
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Elf Tore! Dursuns Thun geht vor Titelübergabe unter

Im letzten Heimspiel der Saison wird dem Sensationsmeister aus der Schweiz der Titel überreicht. Davor erlebt Thun eine heftige Pleite im Derby.

Elf Tore! Dursuns Thun geht vor Titelübergabe unter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ein irrer Donnerstag für den FC Thun.

Am vorletzten Spieltag der Schweizer Super League gerät der Schweizer Meister mit 3:8 im Derby gegen die Young Boys Bern unter die Räder. ÖFB-Legionär Furkan Dursun kommt nicht zum Einsatz.

Besonders kurios: Nach der torreichsten Partie in der Geschichte der Super League (seit 2003) folgt die Überreichung des Meisterpokals.

Die erste Hälfte verläuft aus Thuns Sicht mit einem 2:3-Rückstand noch glimpflich. Kurz vor dem Seitenwechsel fliegt mit Bürki der erste Innenverteidiger vom Platz. Der zweite Verteidiger, Bamert, sieht in der 76. Minute ebenso Glattrot - zu diesem Zeitpunkt steht es bereits 6:2 für Bern, das am Ende 8:3 gewinnt.

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