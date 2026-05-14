Elf Tore! Dursuns Thun geht vor Titelübergabe unter

Ein irrer Donnerstag für den FC Thun.

Am vorletzten Spieltag der Schweizer Super League gerät der Schweizer Meister mit 3:8 im Derby gegen die Young Boys Bern unter die Räder. ÖFB-Legionär Furkan Dursun kommt nicht zum Einsatz.

Besonders kurios: Nach der torreichsten Partie in der Geschichte der Super League (seit 2003) folgt die Überreichung des Meisterpokals.

Die erste Hälfte verläuft aus Thuns Sicht mit einem 2:3-Rückstand noch glimpflich. Kurz vor dem Seitenwechsel fliegt mit Bürki der erste Innenverteidiger vom Platz. Der zweite Verteidiger, Bamert, sieht in der 76. Minute ebenso Glattrot - zu diesem Zeitpunkt steht es bereits 6:2 für Bern, das am Ende 8:3 gewinnt.