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Arnautovic leitet Wende ein - Double für Roter Stern!

Der ÖFB-Rekordtorschütze trifft im serbischen Pokalfinale und bringt sein Team auf Titelkurs.

Arnautovic leitet Wende ein - Double für Roter Stern! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad dürfen sich über das Double freuen.

Der Klub des ÖFB-Legionärs gewinnt nach der Meisteschaft auch den Pokal: Im Finale wird der FK Vojvodina im Elfmeterschießen bezwungen.

Noch vor der Pause geht Vojvodina dabei mit zwei Toren in Führung. Die Wende kommt durch den 1:2-Anschlusstreffer von Arnautovic in der 54. Minute, in der sechsten Minute der Nachspielzeit kann sein Teamkollege Rodrigo zum 2:2 ausgleichen.

In der Verlängerung, in der insgesamt sieben Gelbe Karten gezeigt werden, fallen keine Tore mehr, das Spiel geht ins Elfmeterschießen.

Je einer der regulären Schützen verschießt, beim sechsten Versuch von Vojvodina bringt John Mary den Ball dann nicht im Tor unter, das Elfmeterschießen und der Cup-Titel gehen dadurch an Arnautovic und Roter Stern.

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