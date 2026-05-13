Wichtige Punkte im Titelkampf: ManCity lässt Glasner keine Chance

Manchester City feiert in der 31. Runde der Premier League einen souveränen 3:0-Sieg gegen Crystal Palace.

Die drückend überlegenen Hausherren dominieren das Spielgeschehen über die gesamte Distanz nach Belieben und belohnen sich mit einem Doppelschlag vor der Pause sowie einem späten Schlusspunkt.

Im Etihad Stadium sind die Rollen von Beginn an klar verteilt. Guardiolas Elf drängt die Londoner tief in die eigene Hälfte, diktiert das Tempo und verzeichnet am Ende 72 Prozent Ballbesitz. Das defensive Bollwerk der von dem österreichischen Trainer Oliver Glasner betreuten Gäste hält dem Dauerdruck zunächst stand, ehe der Damm nach etwas mehr als einer halben Stunde bricht.

Phil Foden agiert als überragender Vorbereiter und bedient Antoine Semenyo, der den längst fälligen Führungstreffer besorgt. Die Gastgeber wittern sofort Blut und schlagen noch vor dem Seitenwechsel eiskalt ein zweites Mal zu: Erneut assistiert Foden, diesmal findet er den agilen Omar Marmoush, der das Ergebnis souverän auf 2:0 in die Höhe schraubt.

Wenig Gefahr von Palace

Nach der Pause versucht Glasner, seiner bis dato völlig chancenlosen Mannschaft mit einem Dreifach-Wechsel neues Leben einzuhauchen. Unter anderem kommen Adam Wharton und Ismaila Sarr auf den Rasen, woraufhin Palace kurzzeitig eine Spur mutiger agiert. Sarr verbucht in dieser Phase immerhin einen Abschluss, den City-Keeper Gianluigi Donnarumma jedoch ohne Probleme entschärft. Wirkliche Torgefahr strahlen die "Eagles" nie aus.

In der Schlussphase machen die Hausherren den Deckel drauf. Der eingewechselte Rayan Cherki legt mustergültig auf Savinho quer, und dieser markiert den Treffer zum 3:0-Endstand.

Manchester City untermauert seine Meisterambitionen und schiebt sich bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Arsenal heran. Zwei Spiele sind jeweils noch zu absolvieren.