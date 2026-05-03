Sensation perfekt! Dursun krönt sich mit Thun zum Meister

Fußball-Märchen in der Schweizer Super League: Der FC Thun steht erstmals in der Vereinsgeschichte als Meister fest. Dadurch holt mit Furkan Dursun auch ein ÖFB-Kicker die Meisterschaft.

Drei Runden vor Schluss können die Berner Oberländer nicht mehr von der Spitze verdrängt werden, nachdem Verfolger St. Gallen sein Heimspiel gegen den FC Sion klar mit 0:3 verliert. Der Vorsprung beträgt damit uneinholbare elf Punkte.

Titelentscheidung fällt ohne eigenes Zutun

Dabei hatte Thun zuletzt selbst zwei Matchbälle vergeben. Vor einer Woche setzte es eine 0:1-Heimniederlage gegen den FC Lugano, an diesem Wochenende folgte eine 1:3-Auswärtspleite beim Titelverteidiger FC Basel.

Nun fällt die Entscheidung dennoch zugunsten des Aufsteigers – und das ohne eigenes Eingreifen.

Historischer Triumph für den Aufsteiger

Der Meistertitel ist eine echte Sensation: Noch nie zuvor konnte Thun die Liga gewinnen. Die bislang beste Platzierung war der zweite Rang in der Saison 2004/05.

Umso bemerkenswerter ist der Erfolg, da der Klub als Aufsteiger in die Saison gegangen war und lange Zeit als Abstiegskandidat galt. Stattdessen spielte sich Thun konstant an die Spitze und ließ die Konkurrenz hinter sich.

Mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte schreibt der FC Thun nun ein ganz besonderes Kapitel im Schweizer Fußball.