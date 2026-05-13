Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC HOM
Falkirk FC Falkirk FC FAL
Endstand
3:0
2:0 , 1:0
  • Frankie Kent
  • Cameron Devlin
  • - -
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Showdown! ÖFB-Legionär Steinwender mit Hearts vor Titel-Finale

Der Burgenländer fährt mit den Hearts einen Sieg ein, Verfolger Celtic gewinnt spät in der Nachspielzeit. Am letzten Spieltag gibt es das direkte Duell.

Showdown! ÖFB-Legionär Steinwender mit Hearts vor Titel-Finale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Michael Steinwender und die Hearts of Midlothian erwartet am letzten Spieltag der schottischen Premiership ein Showdown gegen Celtic Glasgow.

Das vorletzte Spiel der Meisterschaft gewinnen die Hearts daheim gegen Falkirk mit 3:0, Steinwender steht in der Startelf.

Die Hearts gehen durch einen Doppelschlag in der ersten Hälfte in Führung. Nach einer halben Stunde trifft Frankie Kent zum 1:0, vier Minuten später erhöht Cameron Devlin auf 2:0. Kurz vor Schluss fällt sogar noch das 3:0 durch Blair Spittal, Steinwender liefert den Assist.

Celtic durch Elfmeter noch im Rennen

Der Sieg reicht den Hearts nicht, um den ersten Meistertitel seit 1960 zu fixieren - weil auch Verfolger Celtic Glasgow gewinnt. Im Parallelspiel gegen Motherwell drehen diese einen 0:1-Rückstand zwischenzeitlich zum 2:1, kassieren in der Schlussphase den Ausgleich. In der achten (!) Minute der Nachspielzeit kann Celtic durch einen Elfmeter von Kelechi Iheanacho aber doch noch drei Punkte einfahren.

Am letzten Spieltag kommt es in Glasgow nun zum direkten Duell um die Meisterschaft, mit einem Punkt Vorsprung reicht den Hearts ein Unentschieden, bei einem Remis von Celtic hätten sie aufgrund eines besseren Torverhältnisses auch knapp verlieren können.

Für die Hearts, die bislang vier Mal die Meisterschaft für sich entscheiden konnten, winkt der erste Meistertitel seit 1960.

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