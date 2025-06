Gerald Scheiblehner darf als Grasshoppers-Trainer den ersten Neuzugang begrüßen.

Der Schweizer Traditionsverein profitiert dabei von der Kooperation mit dem FC Bayern München und leiht Jonathan Asp Jensen für ein Jahr vom deutschen Rekordmeister.

Der Dritte im Bunde

Der 19-jährige Däne, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, kam bisher bei der zweiten Bayern-Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz und ist dänischer U-Nationalspieler. In der vergangenen Saison brachte er es auf 16 Scorerpunkte (fünf Tore, elf Vorlagen) in 23 Einsätzen.

Im Mai 2024 kam er auch zu einem ersten Kurzeinsatz bei den Profis. Im April saß er im Hinspiel des CL-Viertelfinales gegen Inter Mailand auf der Bank.

Asp Jensen ist bereits der dritte Bayern-Kicker, der in der jüngeren Vergangenheit nach Zürich verliehen wird. Seit rund eineinhalb Jahren gehören die Grasshoppers zum Netzwerk des Los Angeles FC, der mit den Bayern eine Partnerschaft unterhält.