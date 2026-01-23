Mainz-Coach schwärmt von ÖFB-Neuzugang

Beim 1. FSV Mainz 05 herrscht im laufenden Transfer-Winter reger Betrieb.

Mit Philip Tietz (FC Augsburg) und Silas (VfB Stuttgart) lotste man zwei Offensiv-Spieler von der Bundesliga-Konkurrenz in die Karnevalsstadt. In die andere Richtung ging es am Freitag für Ex-Klagenfurt-Stürmer Ben Bobzien, der zuvor dem LASK einen Korb erteilte.

Die vielleicht wichtigste Verstärkung für den Vorletzten der deutschen Bundesliga? ÖFB-Teamspieler Stefan Posch.

Auf diesen hält Cheftrainer Urs Fischer nämlich große Stücke, wie er im Vorfeld des Duells mit dem VfL Wolfsburg (Samstag ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) verriet.

Posch könnte Startelf-Debüt geben

Erst am Donnerstag hatte Mainz die Verpflichtung des 28-jährigen Österreichers von Como 1907 verkündet. Dabei handelt es sich um ein Leihgeschäft mit dem Serie-A-Klub.

Dass Posch im Rahmen seiner Deutschland-Rückkehr wieder eine größere Rolle als unter Cesc Fabregas am Comer See spielen soll, macht der Schweizer Fischer unverhohlen klar.

Und stellt ihm sogar einen möglichen Startelf-Platz für das Heimspiel gegen Patrick Wimmer und Co. in Aussicht. "Stefan ist ein Kandidat für den Kader - und damit auch eine Möglichkeit für die Startelf."

An Erfahrung mangele es dem gebürtigen Judenburger nicht: "Ich glaube schon, dass er sich schnell akklimatisiert. Gerade in Italien wird ja sehr viel Wert auf Taktik gelegt, und unsere Prinzipien kennt er schon zum größten Teil."

Große Vorschusslorbeeren für Posch

Insbesondere Poschs Vielseitigkeit sei ein großer Gewinn für das Team von Fischer, der dem 49-fachen A-Nationalspieler jede Position in der Dreierkette sowie die des Schienenspielers zutraut.

Ganz allgemein schwärmt der Schweizer von den Fähigkeiten des langjährigen Hoffenheim-Kickers. "Er traut sich etwas im Spiel mit dem Ball, hat eine gute Geschwindigkeit und antizipiert sehr gut, außerdem bringt er Torgefährlichkeit im gegnerischen Strafraum mit."

Mit Phillipp Mwene ist bei den Mainzern ein weiterer Österreicher verletzungsbedingt zum Zusehen verdammt, auch Nikolas Veratschnig fehlte zuletzt verletzt. Defensivtalent Konstantin Schopp wechselte kürzlich auf Leihbasis zum TSV Hartberg.