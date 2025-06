In Deutschland erwartet die Fans am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ein Top-Spiel: Meister FC Bayern München empfängt am Freitagabend (22. August, 20:30 Uhr) in der Allianz Arena RB Leipzig.

Für die Münchner beginnt die 63. Bundesliga-Saison zum ersten Mal seit 2020 mit einem Heimspiel. Vor fünf Jahren wurde der FC Schalke 04 mit 8:0 abgefertigt.

Der FCB und die Roten Bullen trafen zuletzt am 32. Spieltag der letzten Saison aufeinander. Damals glichen die Leipziger in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 aus, wodurch Bayerns Titelparty vertagt wurde.

Duelle zwischen den beiden Teams versprechen stets einige Tore. Das letzte Spiel mit weniger als drei Treffern war ein 1:1 im Jänner 2023.

Die Veröffentlichung der kompletten Spielpläne für die Bundesliga und die 2. deutsche Bundesliga erfolgt am Freitag (27. Juni) um 14:00 Uhr.