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ÖFB-Verteidiger weckt Interesse bei LaLiga-Klubs

Der Tiroler zeigt auf der iberischen Halbinsel ordentlich auf. Ein Transfer in eine Topliga winkt.

ÖFB-Verteidiger weckt Interesse bei LaLiga-Klubs Foto: © GEPA
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Felix Bacher zeigt im Trikot von Estoril Praia in Portugal ordentlich auf. Der 25-Jährige wechselte 2024 von der WSG Tirol auf die iberische Halbinsel.

Aus seinem aktuellen Team ist er kaum wegzudenken, verpasste in der laufenden Saison keine Minute. So steigerte der Tiroler seinen Marktwert auch auf vier Millionen Euro.

Deutschland oder Spanien?

Es ist wenig verwunderlich, dass der Österreicher Interesse weckt. Allgemein gilt er als zweikampfstark und passsicher. "Sky"-Reporter Dennis Bayer berichtet von Interesse aus der LaLiga und der Deutschen Bundesliga.

Sein Vertrag in Portugal läuft bis 2028, ein Transfer wäre also nicht ablösefrei möglich. Estoril ist aktuell auf Rang sieben in der portugiesischen Liga zu finden.

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