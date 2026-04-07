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Ex-DFB-Coach: "Lamine Yamal würde in Italien Serie B spielen!"

Der Deutsche kritisiert den Umgang mit jungen Talenten in Italien, sie würden nicht genügend Chancen erhalten.

Ex-DFB-Coach: "Lamine Yamal würde in Italien Serie B spielen!" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Dabei steht der italienische Fußball immer mehr in der Kritik, gerade das fehlende Vertrauen in junge Talente wird bemängelt. Ex-DFB-Bundestrainer Jürgen Klinsmann kritisiert gegenüber "Ray": "Italien bezahlt den Preis dafür, dass Führungsspieler fehlen, es fehlt auch an Spieler, die in der Lage sind ein Eins-gegen-Eins zu gewinnen. Ihnen fehlt auch das Vertrauen in jungen Spieler."

Klare Kritik

Dabei wählt Klinsmann drastische Worte: "In Italien würden Lamine Yamal und Jamal Musiala wahrscheinlich in der Serie B spielen, um Erfahrung zu sammeln."

Der Ex-Bayern-Coach war zuletzt zwischen 2023 und 2024 Teamchef Südkoreas, wurde dabei von ÖFB-Legende Andreas Herzog assistiert.

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