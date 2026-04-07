Ex-DFB-Coach: "Lamine Yamal würde in Italien Serie B spielen!"
Der Deutsche kritisiert den Umgang mit jungen Talenten in Italien, sie würden nicht genügend Chancen erhalten.
Italien verpasste die Qualifikation zur WM 2026, aktuell befindet man sich auf Teamchefsuche. Antonio Conte brachte sich selbst ins Spiel >>>
Dabei steht der italienische Fußball immer mehr in der Kritik, gerade das fehlende Vertrauen in junge Talente wird bemängelt. Ex-DFB-Bundestrainer Jürgen Klinsmann kritisiert gegenüber "Ray": "Italien bezahlt den Preis dafür, dass Führungsspieler fehlen, es fehlt auch an Spieler, die in der Lage sind ein Eins-gegen-Eins zu gewinnen. Ihnen fehlt auch das Vertrauen in jungen Spieler."
Klare Kritik
Dabei wählt Klinsmann drastische Worte: "In Italien würden Lamine Yamal und Jamal Musiala wahrscheinlich in der Serie B spielen, um Erfahrung zu sammeln."
Der Ex-Bayern-Coach war zuletzt zwischen 2023 und 2024 Teamchef Südkoreas, wurde dabei von ÖFB-Legende Andreas Herzog assistiert.